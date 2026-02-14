Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Vreme pre 2 sata
Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Mlekari i poljoprivednici koji blokiraju Ibarsku magistralu zahtevaju da država uvede zaštitne takse i kvote na uvoz mleka i mesa i zaštiti domaću proizvodnju

Proizvođači mleka i poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka navode da su posle četiri dana blokade umorni, ali da ne odustaju i da će blokada trajati do ispunjenja zahteva. Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da im se niko od zvaničnika još nije obratio, osim što izdaju saopštenja i komentarišu njihov protest na medijima. „Predsednik Srbije Alaksandar Vučić sinoć je
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

N1 Info pre 2 minuta
Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Nova ekonomija pre 2 minuta
Poljoprivrednik Vidojević: Od srede radikalizacija protesta ako zahtevi ne budu ispunjeni, aktuelne blokade samo upozorenje

Poljoprivrednik Vidojević: Od srede radikalizacija protesta ako zahtevi ne budu ispunjeni, aktuelne blokade samo upozorenje

Insajder pre 27 minuta
Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede

Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede

NIN pre 28 minuta
Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu, podržao ih vladika Justin

Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu, podržao ih vladika Justin

Ozon press pre 23 minuta
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 3 sata
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakPredsednik SrbijeIbarska magistralaMleko

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

N1 Info pre 2 minuta
Raste cena kafe, Amerikanci menjaju navike

Raste cena kafe, Amerikanci menjaju navike

Beta pre 3 minuta
Orban na predizbornom mitingu kaže da je Evropska unija, a ne Rusija, stvarna pretnja Mađarskoj

Orban na predizbornom mitingu kaže da je Evropska unija, a ne Rusija, stvarna pretnja Mađarskoj

Beta pre 3 minuta
Orban na predizbornom mitingu kaže da je Evropska unija, a ne Rusija, stvarna pretnja Mađarskoj

Orban na predizbornom mitingu kaže da je Evropska unija, a ne Rusija, stvarna pretnja Mađarskoj

Serbian News Media pre 2 minuta
Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Nova ekonomija pre 2 minuta