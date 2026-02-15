Macut polaže venac: Počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu (foto)

Državnu ceremoniju u Orašcu predvodi premijer Đuro Macut Ceremoniji prisustvuju i ministri kao i Savo Minić, premijer Republike Srpske Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije počela je služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju predvodi premijer Srbije Đuro Macut koji će položiti vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. U okviru ceremonije koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a biće održan i prigodni kulturno-umetnički program. Na ceremoniji u Orašcu prisustvuju ministri u Vladi Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske