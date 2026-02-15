Macut polaže venac: Počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu (foto)

Macut polaže venac: Počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu (foto)

Državnu ceremoniju u Orašcu predvodi premijer Đuro Macut Ceremoniji prisustvuju i ministri kao i Savo Minić, premijer Republike Srpske Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije počela je služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju predvodi premijer Srbije Đuro Macut koji će položiti vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. U okviru ceremonije koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a biće održan i prigodni kulturno-umetnički program. Na ceremoniji u Orašcu prisustvuju ministri u Vladi Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske
Državna ceremonija povodom Dana državnosti u Orašcu

U Srbiji danas obeležavanje Dana državnosti, planirani protesti

Danas praznujemo Dan državnosti

Rukometaši poraženi na domaćem terenu

U Orašcu počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije (foto)

Na Sretenje “sreću se“ i državni vrh i studenti

"Dan državnosti: Prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav"

Državna ceremonija povodom Dana državnosti u Orašcu

U Srbiji danas obeležavanje Dana državnosti, planirani protesti

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Građani pristižu na Lepenički bulevar u Kragujevcu

"Sretnimo se na Sretenje": Kako je izgledao prošlogodišnji skup u Kragujevcu - istorijskoj prestonici Srbije

Premijer Macut na državnoj ceremoniji u Orašcu: Istorija nas uči da cenimo svoje korene

