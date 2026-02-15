(Video) Mećava već počela u ovom delu Srbije! Nakon prolećnih dana, zima se vraća na velika vrata: Oglasio se i RHMZ, spremite se za zahlađenje

Blic pre 1 sat
(Video) Mećava već počela u ovom delu Srbije! Nakon prolećnih dana, zima se vraća na velika vrata: Oglasio se i RHMZ, spremite…

Prava mećava na planini u Srbiji Republički hidrometeorološki zavod najavljuje snežne dane u narednom periodu Nakon prolećnih temperatura, zima se ponovo vratila u Srbiju.

Večeras je ponovo počeo da veje sneg, a na Kopaoniku se formirao i snežni pokrivač. Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "hopnakop" zima se ne predaje, te je na srpskoj planini prava mećava. Da su pred nama snežni dani upozorio je i Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ), te ćemo već od sutra nositi kape, šalove i rukavice. Prema najavi RHMZ, sutra nas očekuje oblačno vreme sa kišom, vetrovito i osetno hladnije. Sredinom dana i posle podne u
