Dan državnosti u Srbiji: Bez susreta vlasti i studenta na Sretenje

Danas pre 25 minuta  |  BBC News na srpskom
Dan državnosti u Srbiji: Bez susreta vlasti i studenta na Sretenje

Na dan kada se se po narodnom verovanju sreću zima i leto, predstavnici državnog vrha i antirežimski demonstranti nisu se sreli iako su našli u istim mestima.

Dan državnost 15. februara 2026. godine obeležen je Orašcu i Kragujevcu, gde su u različitim periodima dana s jedne strane bili premijer Đuro Macut, ministri i predsednica Skupštine Ana Brnabić, a s druge strane, studenti, koji više od godinu dana traže odgovornost za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Pre godinu dana u Kragujevcu je organizovan studentski skup Sretnimo se na Sretenje, zbog čega su poslednje okupljanje nazvali Sretnimo se ponovo. Dan
