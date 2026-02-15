Dan državnosti Srbije: Centralna svečanost u Orašcu u znak sećanja na Sretenjski ustav i Prvi srpski ustanak

Ozon pre 9 minuta
Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održava se danas kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, mestu gde je na Sretenje 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, jedan od ključnih događaja u modernoj srpskoj istoriji.

Centralnom obeležavanju prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srbije i Republike Srpske, među kojima su predsednik Vlade Srbije Đura Macut, predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Paralelno sa centralnim skupom u Orašcu, Dan državnosti Srbije obeležava se i u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici kneza Miloša Obrenovića, gde je 1835. godine usvojen Sretenjski ustav. U zdanju Stare skupštine održava
Radio 021 pre 14 minuta
RTS pre 1 sat
RTV pre 4 sati
RTV pre 7 sati
Danas pre 11 sati
Ključne reči

Republika SrpskaVlada SrbijeKragujevacDan državnosti SrbijeOrašacSretenje

N1 Info pre 4 minuta
Ozon pre 9 minuta
Radio 021 pre 9 minuta
Radio 021 pre 14 minuta
Ozon pre 19 minuta