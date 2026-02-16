Zbog naglog porasta reke Timok, uvedena vanredna odbrana od poplava

Ist media pre 19 minuta
Zbog naglog porasta reke Timok, uvedena vanredna odbrana od poplava

Iako se u ovom trenutku ne očekuju prodori vode, usled povremenih radova na pojedinim deonicama nasipa vanredna odbrana od poplava proglašena je preventivno.

Pravovremeno i preventivno delovanje je od izuzetnog značaja, jer doprinosi zaštiti života ljudi i očuvanju imovine, saopštilo je preduzeće Srbijavode. Nadležne službe su u 24-časovnom dežurstvu, prate stanje na terenu i preduzimaju sve mere u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.
