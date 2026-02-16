Viktor Orban i Marko Rubio razgovarali o uslovima za mađarsku kupovinu NIS-a

Nova ekonomija pre 44 minuta
Viktor Orban i Marko Rubio razgovarali o uslovima za mađarsku kupovinu NIS-a

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima bi mađarska naftna kompanija MOL mogla da stekne značajan deo Naftne industrije Srbije, preneli su mađarski mediji.

Orban je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Rubiom, koji boravi u zvaničnoj poseti Budimpešti, izjavio da su Mađarska i SAD zaključili ključne sporazume u oblasti energetike, koji obuhvataju naftu, gas i nuklearnu energiju, prenosi „Magyar Nemzet“. „Ovi sporazumi, zajedno sa izuzećem koje je Mađarskoj dao predsednik Sjedinjenih Država, a koje dozvoljava korišćenje ruskog gasa i nafte u Mađarskoj, zajedno doprinose kontinuiranoj bezbednosti snabdevanja
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Orban razgovarao sa Rubiom o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban razgovarao sa Rubiom o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Nedeljnik pre 19 minuta
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

N1 Info pre 58 minuta
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Insajder pre 2 sata
"Tramp je posvećen vašem uspehu" Rubio u Budimpešti, Orban pozvao predsednika SAD u Mađarsku: "Ovo je zlatno doba naših…

"Tramp je posvećen vašem uspehu" Rubio u Budimpešti, Orban pozvao predsednika SAD u Mađarsku: "Ovo je zlatno doba naših odnosa" (foto)

Blic pre 1 sat
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Euronews pre 2 sata
Rubio i Orban razgovarali o Naftnoj industriji Srbije

Rubio i Orban razgovarali o Naftnoj industriji Srbije

Vesti online pre 1 sat
Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a. Ovo su detalji.

Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a. Ovo su detalji.

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudimpeštaMađarskanaftaViktor OrbanMOL

Svet, najnovije vesti »

U Francuskoj pretresi u sklopu istrage veza bivšeg ministra Džeka Langa i pokojnog Epstina

U Francuskoj pretresi u sklopu istrage veza bivšeg ministra Džeka Langa i pokojnog Epstina

Beta pre 5 minuta
Kineska medijska grupa (CMG) organizovala program susreta sa publikom

Kineska medijska grupa (CMG) organizovala program susreta sa publikom

Beta pre 20 minuta
Kina ukinula vize Kanađanima i Britancima

Kina ukinula vize Kanađanima i Britancima

Danas pre 25 minuta
Lukašenko upozorio Vašington da ne pokušava da zavadi Minsk i Moskvu

Lukašenko upozorio Vašington da ne pokušava da zavadi Minsk i Moskvu

RTV pre 9 minuta
U Indiji počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji

U Indiji počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji

RTV pre 9 minuta