U Lapljem Selu održan pomen stradalima u Livadicama

Sputnik pre 2 sata
U Lapljem Selu održan pomen stradalima u Livadicama

Parastosom u crkvi Svete Petke i na seoskom groblju u Lapljem Selu danas je obeležena 25. godišnjica zločina u Livadicama kod Podujeva kada je u napadu na autobus "Niš ekspresa" život izgubilo dvanaestoro Srba.

Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije su tog 16. februara 2001. godine, pod pratnjom KFOR-a, krenuli put Gračanice na zadušnice. U mestu Livadice, nedaleko od Podujeva, u propustu ispod magistralnog puta bio je postavljen eksploziv koji je aktiviran u momentu kada je preko njega prolazio autobus "Niš ekspresa". Ubijeno je dvanaestoro, a ranjeno 43 Srba. Jelena Stojanović, sestra stradale Mirjane Dragović, izjavila je da ne veruje u “njihovu savest” ni odgovornost,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Kancelarija za KiM: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

Kancelarija za KiM: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

NIN pre 1 sat
Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva: Zločin bez kazne i posle četvrt veka

Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva: Zločin bez kazne i posle četvrt veka

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kancelarija za Kosovo: Ni 25. godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin

Kancelarija za Kosovo: Ni 25. godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin

Insajder pre 2 sata
Kancelarija: Ni 25 godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin

Kancelarija: Ni 25 godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin

Danas pre 2 sata
Kancelarija za za Kosovo i Metohiju: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

Kancelarija za za Kosovo i Metohiju: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

Euronews pre 2 sata
Četvrt veka od zločina u Livadicama: Sećanje na 12 ubijenih i 43 ranjenih, a pravde i dalje nema

Četvrt veka od zločina u Livadicama: Sećanje na 12 ubijenih i 43 ranjenih, a pravde i dalje nema

Euronews pre 2 sata
Srpska listao zločinu u Livađicama: "Zahtevamo od međunarodne zajednice da preuzme odgovornost"

Srpska listao zločinu u Livađicama: "Zahtevamo od međunarodne zajednice da preuzme odgovornost"

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKFORNišMetohijaKosovo i MetohijaPodujevosrbija

Društvo, najnovije vesti »

Downdetector: 40.000 prijava zbog problema na mreži Iks

Downdetector: 40.000 prijava zbog problema na mreži Iks

Insajder pre 56 minuta
Vučić sretenjski orden dodelio i Ani Bekuti

Vučić sretenjski orden dodelio i Ani Bekuti

N1 Info pre 56 minuta
VAŠA PISMA: Grad u nedelju zahvatio i deo puta Pirot - Temska

VAŠA PISMA: Grad u nedelju zahvatio i deo puta Pirot - Temska

Plus online pre 16 minuta
Sretenjska priznanja: Među laureatima organizacije i pojedinci sa juga Srbije

Sretenjska priznanja: Među laureatima organizacije i pojedinci sa juga Srbije

Stav.life pre 45 minuta
„Lečiće nas oni sa večernjim kursom i kupljenom diplomom“: Srbija ostaje bez lekara, a Ministarstvo se hvali njihovim povratkom…

„Lečiće nas oni sa večernjim kursom i kupljenom diplomom“: Srbija ostaje bez lekara, a Ministarstvo se hvali njihovim povratkom

Danas pre 37 minuta