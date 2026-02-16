Jelena Stojanović: Posle 25 godina strah me je da neće imati ko da upali sveću žrtvama na Kosovu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Jelena Stojanović: Posle 25 godina strah me je da neće imati ko da upali sveću žrtvama na Kosovu

Parastosom u crkvi Svete Petke i na seoskom groblju u Lapljem Selu danas je obeležena 25. godišnjica stradanja u Livadicama kod Podujeva kada je u napadu na autobus "Niš ekspresa" život izgubilo dvanaestoro Srba.

Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije su tog 16. februara 2001. godine, pod pratnjom KFOR-a, krenuli put Gračanice na zadušnice. U mestu Livadice, nedaleko od Podujeva, u propustu ispod magistralnog puta bio je postavljen eksploziv koji je aktiviran u momentu kada je preko njega prolazio autobus "Niš ekspresa". Ubijeno je dvanaestoro, a ranjeno 43 Srba. Jelena Stojanović, sestra stradale Mirjane Dragović, izjavila je da ne veruje u “njihovu savest” ni odgovornost,
