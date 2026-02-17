RTS: Danas sastanak u Vladi sa poljoprivrednicima koji protestuju

Danas
RTS: Danas sastanak u Vladi sa poljoprivrednicima koji protestuju

Danas u 13 sati u Vladi Srbije zakazan je sastanak ministra poljoprivrede sa poljoprivrednicima koji protestuju, javila je Radio-televizija Srbije u jutarnjim vestima.

Protest poljoprivrednika širi se prethodnih dana, nakon akcije mlekara, da nezadovoljni otkupnom cenom prospu mleko. Na više lokacija u Srbiji nezadovoljni poljoprivrednici blokirali su saobraćajnice, tražeći od Vlade zaštitne mere i pošteniji odnos. Poljoprivrednici i proizvođači mleka koji od 11. februara blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka objavili su juče da zahtevaju hitan sastanak sa ministarstvom poljoprivrede u utorak, 17. februara u 13
