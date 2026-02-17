Šta kaže RHMZ Evo kada se očekuje prestanak padavina temperaturne oscilacija do kraja nedelje

BEOGRAD: Sutra ujutro i delom pre podne na severu Srbije biće pretežno vedro vreme uz slab mraz, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U toku dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni. Očekuje se da će uveče biti pretežno vedro vreme u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim