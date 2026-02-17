Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja februara: Nakon snega počinje vremenski rolerkoster

Sneg je danas ponovo padao širom Srbije zbog čega su brojna sela i putevi bili zavejani u unutrašnjosti, a meteorolog Nedeljko Todorović je saopštio vremensku prognozu do kraja februara u kojoj nas očekuje porast temperature od sutra uz nove padavine od vikenda, prenose "Novosti" pisanje "Tanjuga".

Za vikend zahlađenje uz kišu i sneg u brdsko-planinskim predelima. "Sutra ujutru hladno vreme uz slab mraz na severozapadu i zapadu zemlje. To će nakon vlažnog snega i kiše izazvati poledicu, dok se na jugoistoku sutra očekuje nastavak oblačnog vremena i poledica samo u planinskim predelima. Od sutra kreće ponovo porast temperature, tako da bi naredna dva dana bilo natprosečno toplo sa maksimalnim temperaturama između 7 i 12 stepeni, što je, za orijentaciju, nešto