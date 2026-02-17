Saobraćajna nezgoda na putu Kragujevac – Topola usled snežnih padavina

Snažne snežne padavine koje su tokom dana zahvatile Šumadiju izazvale su otežane uslove za odvijanje saobraćaja i dodatne poteškoće za vozače. Klizavi kolovozi i smanjena vidljivost doprineli su povećanom riziku na putevima, a jedna saobraćajna nezgoda dogodila se na deonici puta Kragujevac – Topola, na lokalitetu Svetinja.

Prema prvim informacijama, na mestu nezgode intervenišu pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipe hitne pomoći. Za sada nema zvaničnih podataka o uzrocima nezgode niti o stepenu povreda učesnika. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano, a vozačima se savetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i upotreba zimske opreme. Nadležne službe apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i prate stanje na putevima, s obzirom na nastavak