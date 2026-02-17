Ministar uoči razgovora sa poljoprivednicima: Dogovor moguć sa onima bez političke agende

Ministar uoči razgovora sa poljoprivednicima: Dogovor moguć sa onima bez političke agende

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će danas, u 13 sati, razgovarati sa predstavnicima poljoprivrednika nezadovoljnih stanjem u agraru koji protestuju nekoliko dana i blokiraju pojedine saobraćajnice u zemlji.

Naveo je kako očekuje dogovor o svemu što je realno moguće. „Drago mi je da su konačno udruženja, koja su bila na blokadama u Mrčajevcima, pristala da dođu na razgovor“, kazao je Glamoćić za TV Pink i dodao da je razgovor jedini način da se reši bilo koji problem. Glamočić očekuje da se postigne dogovor o svemu što je realno moguće i naglasio da je siguran da će dogovora biti sa onima koji nemaju političku agendu. Rekao je „onima koji su politički orijentisani“, da
