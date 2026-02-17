Protest na Ušću zbog izgradnje akvarijuma

RTS pre 3 sata
Protest na Ušću zbog izgradnje akvarijuma

Grupa građana, koja se protivi izgradnji akvarijuma u delu Parka Ušće, blokirala je Bulevar Nikole Tesle na Novom Beogradu, a pojedinci su oborili delove metalne ograde i cepali plakate sa vizualizacijama budućeg objekta.

Nezadovoljni zbog izgradnje akvarijuma i ograđivanja prostora, građani su protestovali i oborili deo metalne konstrukcije. Policijske snage raspoređene su duž ograđenog prostora. Direktor firme koja izvodi radove u delu Parka Ušće Željko Čabarkapa rekao je da ne rade ništa nelegalno i da imaju dozvolu za privremeno zauzeće zelenih površina. "Praksa je da se ograde postavljaju. Radim već 37 godina u inostranstvu po čitavom svetu. Svuda u svetu se ograđuje, tamo gde
