Hladno jutro, jak vetar na istoku Srbije

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Zbog pojačanog vetra i
U Srbiji će jutro biti hladno uz slab mraz u severnim krajevima, dok se tokom dana očekuje promenljivo oblačno i nešto toplije vreme.

Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 2 stepena, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje, uključujući i područje Zaječara, povremeno dostizati udare olujne jačine. U večernjim satima očekuje se razvedravanje, a vetar će postepeno slabiti. U Beogradu će biti sunčano, sa temperaturom do 9 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na hronične
Zaječar

