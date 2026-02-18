Vremenska prognoza: stižu naglo zahlađenje i sneg

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama i najvišom dnevnom temperaturom do 11 stepeni.

Ujutro i delom pre podne na severu Srbije biće pretežno vedro vreme uz slab mraz, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni. Očekuje se da će uveče biti pretežno vedro vreme u svim