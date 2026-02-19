"Molim vas, odmah napustite zemlju"; Napad moguć već za nekoliko sati?

B92 pre 2 sata
"Molim vas, odmah napustite zemlju"; Napad moguć već za nekoliko sati?

Premijer Poljske Donald Tusk apelovao je na sve poljske državljane koji su u Iranu da odmah napuste tu zemlju zbog sve veće opasnosti od potencijalnog sukoba.

"Molim vas, odmah napustite Iran i ni pod kojim uslovima ne idite u ovu zemlju. Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je veoma realna" rekao je Tusk tokom posete poligonu Vojnog instituta za tehnologiju naoružanja u Zjelonki, gde su istovremeno održana otvorena ispitivanja bespilotnih sistema naoružanja, preneo je portal "Wiadomosci". Tusk je bio u pratnji ministra nacionalne odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša i zamenika
