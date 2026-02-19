Udes rano jutros kod Bubanj Potoka, devojka (26) prevezena na VMA: Hitna pomoć imala čak 111 intervencija

Devojka stara 26 godina lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći u Beogradu Nesreća se dogodila jutros u 4 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima Devojka stara 26 godina zadobila je lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Beogradu, rečeno u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 4 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima, a povređena devojka prevezena je na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 111 puta, a od toga je 14 intervencija obavljeno na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima astmatičari i osobe sa povišenim krvnim pritiskom. (Tanjug)