MUP: Preko granice sa pet miliona dinara

Danas pre 2 sata  |  Fonet
MUP: Preko granice sa pet miliona dinara

Policija je, u nastavku borbe protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsila državljanina Bosne i Hercegovine A.

V. R. (1980) koji se sumnjiči za krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave, saopštio je danas MUP. On je 17. februara na Graničnom prelazu Sremska Rača, izbegavajući mere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u BiH novac u protivdinarskoj vrednosti od oko 5.000.000 dinara koji, kako se sumnja, potiče iz kriminalnih aktivnosti. Novac je nađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, a u vozilu su nađena i falsifikovana lična
BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaNovi SadTužilaštvoMUPkorupcija

