MUP: Uhapšen vlasnik „Sloge“

Danas pre 32 minuta  |  FoNet
MUP: Uhapšen vlasnik „Sloge“

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je uhapšen vlasnik i zakonski zastupnik Privrednog društva „Sloga“ Novi Sad M.

D. (76) iz Despotovca, zbog sumnje da je učinio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i time ostvario imovinsku korist od 2.249.500 dinara. On se sumnjiči da je od novembra 2020. do juna 2021. godine, bez evidentiranja u poslovnim knjigama, učinio neovlašćenu prodaju dobara drugom pravnom licu, čiji je korisnik bilo njegovo privredno društvo, a vlasnik Srbija. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPDespotovac

