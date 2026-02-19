Američka vojska spremna za napad na Iran

Američka vojska je spremna da izvrši mogući udar na Iran već ovog vikenda, ali predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o odobrenju vojne akcije

Američka vojska je spremna da izvede udar na Iran već ovog vikenda, ali predsednik Donald Trump još nije doneo konačnu odluku o tome da li će odobriti takvu akciju, objavio je CNN. Prema najnovijim izveštajima, vojska SAD je obaveštena da bi mogla biti spremna da napadne od subote, nakon što su se u poslednjih dana značajno pojačale vazdušne i pomorske snage na Bliskom istoku. U region su raspoređeni brojni vojni resursi, uključujući nosače aviona i borbene avione.