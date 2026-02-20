Zvezda "Uvoda u anotomiju" patila od ALS-a: Ovo su simptomi bolesti posle koje je preminuo Erik Dejn

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Veličković
Zvezda "Uvoda u anotomiju" patila od ALS-a: Ovo su simptomi bolesti posle koje je preminuo Erik Dejn

Svet filma oprašta se od Erika Dejna, najpoznatijeg po ulozi doktora Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju", kao i Kala Džejkobsa u seriji "Euforija".

Glumac je preminuo u 53. godini, posle duge i hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). "Sa teškim srcem saopštavamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Poslednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, posvećenom suprugom i dvema voljenim ćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta", navodi se u zvaničnom saopštenju. Glumac je o svojoj bolesti javno
