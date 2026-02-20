Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije: Sastanak sa ministrom pokušaj da se kreira privid dogovora

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije navela je danas u saopštenju da je u pregovorima u Ministarstvu poljoprivrede demonstrirano odsustvo stvarne namere da se problemi reše i otvoren pokušaj manipulacije predstavnicima proizvođača, prenosi Beta. “Umesto rasprave o zahtevima, dobili smo ponižavanje i cinizam.

Umesto odgovornosti, dobili smo politički marketing”, navodi se u saopštenju tog udruženja. Istaknuto je da novi, danas održani sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamočića sa pojedinim udruženjima poljoprivrednika, doživljavaju kao pokušaj da se kroz razgovor sa odabranim, vlasti bliskim udruženjima, kreira privid dogovora koji bi potom bio predstavljen javnosti kao stav svih poljoprivrednika. “Takav pristup ne rešava probleme agrarne politike, već služi