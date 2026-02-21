Topić nastavio svoju priču - MVP se oduševio VIDEO

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera savladali su Bruklin Netse 105:86 u meču odigranom u Oklahoma Sitiju, uprkos brojnim problemima sa povredama.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je Džered Mekejn, koji je postigao rekord sezone od 21 poena. Nekadašnji član Filadelfija Seventisiksersa, koji je ovog meseca stigao u Oklahomu putem trejda, pogodio je sedam od 12 šuteva iz igre, uključujući tri trojke iz šest pokušaja, ulazeći sa klupe. Zapaženu rolu imao je i srpski bek Nikola Topić, koji je nedavno debitovao u NBA ligi nakon lečenja raka testisa. Topić je pogodio trojku i položio loptu tokom serije 7:3