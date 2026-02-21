Topić nastavio svoju priču - MVP se oduševio VIDEO

B92 pre 12 minuta
Topić nastavio svoju priču - MVP se oduševio VIDEO

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera savladali su Bruklin Netse 105:86 u meču odigranom u Oklahoma Sitiju, uprkos brojnim problemima sa povredama.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je Džered Mekejn, koji je postigao rekord sezone od 21 poena. Nekadašnji član Filadelfija Seventisiksersa, koji je ovog meseca stigao u Oklahomu putem trejda, pogodio je sedam od 12 šuteva iz igre, uključujući tri trojke iz šest pokušaja, ulazeći sa klupe. Zapaženu rolu imao je i srpski bek Nikola Topić, koji je nedavno debitovao u NBA ligi nakon lečenja raka testisa. Topić je pogodio trojku i položio loptu tokom serije 7:3
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Presedeo Ol-star pa se razgaropadio na Portlandu: Nikola Jokić odveo Denver ka pobedi od preko 50 razlike!

Presedeo Ol-star pa se razgaropadio na Portlandu: Nikola Jokić odveo Denver ka pobedi od preko 50 razlike!

Hot sport pre 12 minuta
Nikola Topić je apsolutni heroj i Oklahome i cele lige: Stajaće ovacije za Srbina od strane publike i dosadašnji meč karijere!…

Nikola Topić je apsolutni heroj i Oklahome i cele lige: Stajaće ovacije za Srbina od strane publike i dosadašnji meč karijere!

Hot sport pre 17 minuta
Ovacije za Nikolu Topića u pobedi Oklahome protiv Bruklina

Ovacije za Nikolu Topića u pobedi Oklahome protiv Bruklina

Euronews pre 7 minuta
Scena za pamćenje - Šej u transu zbog Nikole Topića! Posle "slaloma" Srbina aktuelni MVP skočio sa klupe! (video)

Scena za pamćenje - Šej u transu zbog Nikole Topića! Posle "slaloma" Srbina aktuelni MVP skočio sa klupe! (video)

Kurir pre 7 minuta
Denjo: Topić ima neverovatan osećaj za igru, pred njim je veliki put

Denjo: Topić ima neverovatan osećaj za igru, pred njim je veliki put

RTS pre 22 minuta
Nikola Jokić činio čuda protiv Portlanda

Nikola Jokić činio čuda protiv Portlanda

Euronews pre 27 minuta
Istorijska noć za Denver Nagetse! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!

Istorijska noć za Denver Nagetse! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!

Večernje novosti pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAFiladelfijaNikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ide po šesti pehar u nizu, Mega u finalu posle pune decenije

Zvezda ide po šesti pehar u nizu, Mega u finalu posle pune decenije

Sportske.net pre 12 minuta
Mega razbila Partizan za finale Kupa. Meč obeležila odlična Mega i pražnjenje tribina

Mega razbila Partizan za finale Kupa. Meč obeležila odlična Mega i pražnjenje tribina

Gradski portal 018 pre 22 minuta
Kriminalni Sterling Braun! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je…

Kriminalni Sterling Braun! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je skandalozna!

Kurir pre 32 minuta
Na leto je tim pravljen isključivo da bi se ostvarili uspesi u međunarodnim takmičenjima?! Đoan Penjaroja ogolio situaciju u…

Na leto je tim pravljen isključivo da bi se ostvarili uspesi u međunarodnim takmičenjima?! Đoan Penjaroja ogolio situaciju u Partizanu posle proaza od Mege!

Hot sport pre 2 minuta
Nikola Topić je apsolutni heroj i Oklahome i cele lige: Stajaće ovacije za Srbina od strane publike i dosadašnji meč karijere!…

Nikola Topić je apsolutni heroj i Oklahome i cele lige: Stajaće ovacije za Srbina od strane publike i dosadašnji meč karijere!

Hot sport pre 17 minuta