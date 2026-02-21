Zelenski udara po Moskvi - Ukrajina neće popustiti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim razgovarao o pripremi novih pregovora između Ukrajine i Ruske Federacije.

On je poručio da Kijev definitivno neće biti prepreka miru. " Ukrajina nastavlja da radi namenski svakog dana kako bi sledeća runda pregovora donela rezultate za Ukrajinu i mir", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi RBK Ukrajina. On je naglasio da će Kijev učiniti sve što je potrebno, napominjući da "Vašington vidi da problem leži u Moskvi". "Prošli put u Ženevi, američka strana je uvidela da su upravo Rusi bili razlog za nedostatak značajnijih