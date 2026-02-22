U eksplozijama na zapadu Ukrajine poginuo policajac, sumnja se na terorizam
Danas pre 1 sat | Beta
U detonacijama eksplozivnih naprava u Lavovu na zapadu Ukrajine jedan policajac je poginuo, a 24 osobe su povređene, saopštila je danas policija. „Preliminarno je utvrđeno da su eksplozivne naprave bile domaće izrade“, saopštila je policija na Telegramu, prenosi agencija Rojters (Reuters). Policija je saopštila da se prva eksplozija dogodila kada je patrola stigla u jednu prodavnicu, u kojoj se dogodila provala, a druga nešto kasnije. Gradonačelnik Lavova Andrij