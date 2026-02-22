U eksplozijama na zapadu Ukrajine poginuo policajac, sumnja se na terorizam

Danas pre 1 sat  |  Beta
U eksplozijama na zapadu Ukrajine poginuo policajac, sumnja se na terorizam
U detonacijama eksplozivnih naprava u Lavovu na zapadu Ukrajine jedan policajac je poginuo, a 24 osobe su povređene, saopštila je danas policija. „Preliminarno je utvrđeno da su eksplozivne naprave bile domaće izrade“, saopštila je policija na Telegramu, prenosi agencija Rojters (Reuters). Policija je saopštila da se prva eksplozija dogodila kada je patrola stigla u jednu prodavnicu, u kojoj se dogodila provala, a druga nešto kasnije. Gradonačelnik Lavova Andrij
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 minuta
Veliki ruski napad na Ukrajinu: Poljska podigla protivvazdušnu odbranu

Veliki ruski napad na Ukrajinu: Poljska podigla protivvazdušnu odbranu

Nova pre 13 minuta
U eksploziji u Lavovu poginula policajka, 24 osobe povređene: Gradonačelnik tvrdi da se radi o terorističkom napadu

U eksploziji u Lavovu poginula policajka, 24 osobe povređene: Gradonačelnik tvrdi da se radi o terorističkom napadu

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Zelenski: Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu skoro 300 dronova i 50 raketa

Zelenski: Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu skoro 300 dronova i 50 raketa

Politika pre 43 minuta
Ovo je Viktorija, mlada policajka koja je poginula: Gradonačelnik Lavova tvrdi da je ovo "teroristički napad"

Ovo je Viktorija, mlada policajka koja je poginula: Gradonačelnik Lavova tvrdi da je ovo "teroristički napad"

Telegraf pre 13 minuta
Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu skoro 300 dronova i 50 raketa

Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu skoro 300 dronova i 50 raketa

Telegraf pre 48 minuta
RTS u Ukrajini uoči četvrte godišnjice rata - Kijev bez struje, grejanja i tople vode

RTS u Ukrajini uoči četvrte godišnjice rata - Kijev bez struje, grejanja i tople vode

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojters

Svet, najnovije vesti »

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Sputnik pre 3 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 3 minuta
Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 minuta
Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Insajder pre 28 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

BBC News pre 1 sat