Zelenski smatra napad u Lavovu terorističkim

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je večeras napad u Lavovu terorističkim i dodao da je nekoliko ljudi uhapšeno.

U Lavovu, velikom gradu na zapadu Ukrajine, došlo je tokom prethodne noći do eksplozija. U tom napadu, koji se dogodio pre aktiviranja upozorenja na vazdušni napad, ubijena je jedna žena policajac i povređeno je 25 ljudi. Zelenski je optužio je Rusiju da je „organizovala“ napad „regrutovanjem“ počinilaca na društvenim mrežama. „Dogodile su se dve eksplozije, druga kada su službe hitne pomoći stigle na lice mesta“, rekao je Zelenski na društvenim mrežama.