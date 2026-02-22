Desetine ranjenih, jedna osoba poginula u 'terorističkom činu' u Lavovu

Jedna osoba je poginula, a desetine su ranjene u dvije eksplozije u Lavovu, na zapadu Ukrajine, u napadu za koji su vlasti rekle da je "teroristički čin".

Nacionalna policija Ukrajine je u nedjelju u ranim jutarnjim satima izvijestila je da je iza ponoći zaprimljen hitan poziv o provali u lokalnu prodavnicu. Navodi se da je, nakon dolaska patrolne jedinice na mjesto događaja, došlo do eksplozije, a potom i do druge eksplozije kada je stigla druga patrola. "Preliminarno je utvrđeno da su detonirane improvizovane eksplozivne naprave", saopštila je policija na Telegramu. Policija je navela da je u eksplozijama poginula