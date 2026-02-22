Rusija napala američku fabriku keksa u Ukrajini

Rusija je raketama napala fabriku američkog keksa „Oreo“ u Ukrajini, objavio je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Sibiha je na Iksu naveo da niko nije poginuo, ali da je pogon za proizvodnju keksa, koji je jednom već napadnut, juče ponovo oštećen, prenosi agencija Rojters (Reuters). Fabrika u Trostjanecu je u vlasništvu američkog prehrambenog giganta „Mondelez“. „Kada ruske rakete pogode takve lokacije, one ne ciljaju samo Ukrajinu. One ciljaju američke poslovne interese u Evropi“, naveo je Sibiha. Fabrika je delimično ponovo otvorena 2023. godine nakon napada godinu dana