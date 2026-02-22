Uhapšena osumnjičena za ubistvo mlade policajke Viktorije: Postavili bombe pa pozvali policiju, odjeknule razorne eksplozije, ranjeno 25 ljudi! Horor u Lavovu

Kurir pre 10 sati  |  Kyiv Post/Preneo: V.M.)
Uhapšena osumnjičena za ubistvo mlade policajke Viktorije: Postavili bombe pa pozvali policiju, odjeknule razorne eksplozije…

Dvadesettrogodišnja policajka Viktorija Špilka je ubijena, a 25 osoba je ranjeno u onome što su vlasti opisale kao "teroristički napad" uLavovu tokom noći 22. februara.

Zvaničnici su potvrdili hapšenje osumnjičene osobe. Osumnjičeni, kojeg su vlasti identifikovale kao državljanina Ukrajine, priveden je nakon dve eksplozije koje su pogodile ekipe patrolne policije koji su reagovali na provalu kasno noćas. Eksplozije su oštetile patrolno vozilo i jedan civilni automobil i dovele do velike intervencije policije i hitnih službi. Prema navodima portala Astra, koji se poziva na regionalne vlasti i policiju, prva eksplozija dogodila se
