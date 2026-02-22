Vremenska prognoza za 22. februar: Pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša

Mondo pre 51 minuta  |  Mila Matović
Vremenska prognoza za 22. februar: Pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša

Prema vremenskoj prognozi, za nedelju, 22. februar, iznad većeg dela zemlje biće pretežno oblačno i toplije.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima ponegde se očekuju slab sneg ili kiša, dok su na severozapadu Srbije i u Negotinskoj krajini mogući sunčani intervali. Uveče u većem delu razvedravanje, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na slab južni. Jutarnja temperatura od -1 do 2 °S, a najviša od 5 do 13 °S. Do srede umereno do
