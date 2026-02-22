Policajka ubijena, 24 osobe povređene u eksplozijama bombi u Lavovu

Jedna policajka je poginula, a 24 osobe su povređene nakon što je nekoliko eksplozivnih naprava detoniralo u ponoć u Lavovu, na zapadu Ukrajine, saopštila je danas ukrajinska policija. "Preliminarno je utvrđeno da su detonirale eksplozivne naprave domaće izrade", saopštila je policija na Telegramu, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da se prva eksplozija dogodila nakon što je policijska patrola stigla na lice mesta po prijavi da je u toku pljačka prodavnice, dok se druga eksplozija dogodila malo kasnije. Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij izjavio je ranije danas da je napad u tom gradu, u kome je poginula policajka a više ljudi je povređeno, bio teroristički. "Prema preliminarnim informacijama, žena policajac je poginula u terorističkom napadu u Lavovu", naveo je