Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Poljoprivrednici će od utorka produžiti vreme blokade puteva, a dosadašnje potpune blokade ostaju, izjavio je za FoNet poljoprivrednik iz okoline Kraljeva Predrag Veljković.

Na sastanku u Mrčajevcima, kojem su prisustvovali predstavnici 32 udruženja, dogovoreno je da svi istovremeno blokiraju puteve u utorak u deset časova, a Veljković je rekao da je moguće da blokade budu i na nekim novim lokacijama. On je dodao da očekuju da im se u blokadama pridruže i udruženja iz Vojvodine. Veljković je rekao i da zahtevi ostaju nepromenjeni. U pismu Vladi Srbije, poljoprivrednici su tražili hitno stopiranje kompletnog uvoza svih poljoprivrednih