Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Miki Đuričić sa ženom Angelinom, ćerkom Dunjom i sinom Arsenijem danas živi u Inđiji i ističe da nema nameru da se vraća u rodno Kupinovo. - Mi živimo u Inđiji već nekih pet godina, deca, vrtić, supruga ovde radi kao profesor u školi, meni je i zbog posla ovo super, blizu nam je i Beograd i Novi Sad.

Ovde sam mladost proveo, imam ovde i društvo - priznao je na početku razgovora Miki. - Ja radim petak i vikend, a supruga radnim danima, petak je slobodna. Imamo i jednu ženu koja nam pomaže, ali ja sam sa decom radnim radnim danima, ona vikendom, dopunjavamo se - opisao je kako funkcionišu i dele obaveze. - Nikad nisam bio pobornik gradskog života, uvek sam se vraćao u Kupinovo i u manju sredinu. Inđija je taman, nije ni neki veliki grad, nije ni selo, urbana je