Suspendovano 5 profesora Pete beogradske gimnazije od jutros

Suspendovano 5 profesora Pete beogradske gimnazije od jutros

Od jutros je suspendovano pet profesora Pete beogradske gimnazije, prenosi Danas.

Nakon što su jutros Violeta Kecman i Rastko Jevtović, profesori srpskog u Petoj, suspendovani zbog navodnog urušavanja ugleda škole, suspenzija je izrečena i profesorima istorije Marku Pištalu i Jeleni Kostić, potvrdio je za Danas Nemanja Milošević, iz Saveta roditelja ove škole. Upravo je stigla vest da je suspendovan i profesor filozofije Nebojša Marjanović. „Profesori srpskog su suspendovani zato što su sa nama, roditeljima, išli na razgovor u Akademijski odbor
