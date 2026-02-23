U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Nova ekonomija pre 46 minuta
U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Evropska komisija prihvatila je održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko i mlečne proizvode, saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede.

Konsultacije su zakazane za sredu, 25. februar i biće održane u onlajn formatu u 10 časova. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo će blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija. Podsećamo, protesti mlekara širom Srbije počeli su 11. februara, a jedan od njihovih zahteva je uvođenje prelevmana, odnosno taksi na uvoz mleka. Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika,
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo: Evropska komisija potvrdila - u sredu konsultacije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Ministarstvo: Evropska komisija potvrdila - u sredu konsultacije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

N1 Info pre 54 minuta
Poljoprivrednici organizuju sutra blokade saobraćaja traktorima po celoj Srbiji

Poljoprivrednici organizuju sutra blokade saobraćaja traktorima po celoj Srbiji

Serbian News Media pre 1 sat
Od sutra kreće radikalizacija protesta, poljoprivrednici poručuju: Dosadašnji pregovori nisu doneli konkretna rešenja…

Od sutra kreće radikalizacija protesta, poljoprivrednici poručuju: Dosadašnji pregovori nisu doneli konkretna rešenja (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 46 minuta
IZOPS ODLUČIO: Od utorka se pridružuju protestu poljoprivrednika

IZOPS ODLUČIO: Od utorka se pridružuju protestu poljoprivrednika

Moj Novi Sad pre 1 sat
Poljoprivrednici i za sutra sutra najavljuju blokade saobraćajnica, zahtevaju zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivrednici i za sutra sutra najavljuju blokade saobraćajnica, zahtevaju zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda

Morava info pre 11 minuta
Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika, dok mlekari najavljuju blokade

Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika, dok mlekari najavljuju blokade

Nova ekonomija pre 1 sat
Država uvodi prelevman za mleko u prahu i ukida prelevman za uvoz prasadi za tov

Država uvodi prelevman za mleko u prahu i ukida prelevman za uvoz prasadi za tov

Ekapija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska komisijaMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Kupila je tri kuće za 25 godina i otkrila kako: Ako znate odgovore na ova 3 pitanja, imaćete nekretninu brže nego što ste…

Kupila je tri kuće za 25 godina i otkrila kako: Ako znate odgovore na ova 3 pitanja, imaćete nekretninu brže nego što ste ikada sanjali

Kurir pre 1 minut
Ševarlić: Zabraniti uvoz GMO hrane, najjednostavnija barijera da se zaustavi uvoz mesa i mleka

Ševarlić: Zabraniti uvoz GMO hrane, najjednostavnija barijera da se zaustavi uvoz mesa i mleka

Danas pre 1 minut
Da li štedite u dinarima ili evrima? Stručnjaci za finansije otkrivaju šta je pametnije

Da li štedite u dinarima ili evrima? Stručnjaci za finansije otkrivaju šta je pametnije

Kurir pre 6 minuta
U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Nova ekonomija pre 46 minuta
SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine; Tramp odluku Vrhovnog suda smatra smešnom i preti mnogo višim carinama

SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine; Tramp odluku Vrhovnog suda smatra smešnom i preti mnogo višim carinama

RTV pre 26 minuta