U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Evropska komisija prihvatila je održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko i mlečne proizvode, saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede.

Konsultacije su zakazane za sredu, 25. februar i biće održane u onlajn formatu u 10 časova. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo će blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija. Podsećamo, protesti mlekara širom Srbije počeli su 11. februara, a jedan od njihovih zahteva je uvođenje prelevmana, odnosno taksi na uvoz mleka. Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika,