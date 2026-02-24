Na današnji dan, 24. februar

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 24. februar

Danas je utorak, 24. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1389 - Danci su u bici kod Folkepinga porazili Šveđane i zarobili švedskog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margaret postala vladar i Švedske. 1525 - Upotrebivši prvi put u istoriji ratova puške arkebuze, španska armija Karla V pod komandom markiza od Peskare, do nogu je, u bici kod Pavije, u Italiji, potukla francusko-švajcarske trupe koje je predvodio francuski kralj Fransoa I. 1563 - Hugenoti (francuski kalvinisti) su ubili Fransou Lorena, vojvodu
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

RTV pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ItalijaDanskaŠvedska

Društvo, najnovije vesti »

Još da neko snimi srpsku “Igru prestola”…

Još da neko snimi srpsku “Igru prestola”…

Velike priče pre 14 minuta
Vučić prisustvuje otvaranju izložbe "Niti državnosti"

Vučić prisustvuje otvaranju izložbe "Niti državnosti"

RTV pre 4 minuta
"Muž mi je preminuo, sad mi došla njegova ćerka iz prvog braka, traži ključ od stana": Novosađanka iznela svoj slučaj…

"Muž mi je preminuo, sad mi došla njegova ćerka iz prvog braka, traži ključ od stana": Novosađanka iznela svoj slučaj, ispostavilo se da je to "klasik" porodičnih i imovinskih drama u Srbiji

Blic pre 4 minuta
Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

RTV pre 59 minuta
Studenti najavili program za protest 1. marta u Nišu

Studenti najavili program za protest 1. marta u Nišu

Medijska kutija pre 44 minuta