Na današnji dan, 24. februar

Danas je utorak, 24. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1389 - Danci su u bici kod Folkepinga porazili Šveđane i zarobili švedskog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margaret postala vladar i Švedske. 1525 - Upotrebivši prvi put u istoriji ratova puške arkebuze, španska armija Karla V pod komandom markiza od Peskare, do nogu je, u bici kod Pavije, u Italiji, potukla francusko-švajcarske trupe koje je predvodio francuski kralj Fransoa I. 1563 - Hugenoti (francuski kalvinisti) su ubili Fransou Lorena, vojvodu