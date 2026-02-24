Na današnji dan, 24. februar

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 24. februar
Na današnji dan, dogodilo se: 1389. Danci su u bici kod Folkepinga porazili Švedjane i zarobili njihovog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margaret postala vladar Danske i Švedske. 1443. Rođen je madjarski kralj Matija Hunjadi (Matyias Hunyadi) poznat kao Matija I Korvin (Corvin). Sin Janjoša Hunjadija vojvode iz Erdelja, izabran za kralja 1458. bio je poslednji ugarski vladar koji je uspeo da sredi unutrašnje prilike u zemlji i da uspostavi jaku
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Šešelj se predao Hagu, Raul Kastro došao na čelo Kube, Rusija napala Ukrajinu

Na današnji dan: Šešelj se predao Hagu, Raul Kastro došao na čelo Kube, Rusija napala Ukrajinu

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 24. februar

Na današnji dan, 24. februar

N1 Info pre 2 sata
Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

RTV pre 4 sati
Na današnji dan, 24. februar

Na današnji dan, 24. februar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaŠvedska

Društvo, najnovije vesti »

Zašto se penzioneri u Srbiji sve češće vraćaju na posao?

Zašto se penzioneri u Srbiji sve češće vraćaju na posao?

NIN pre 19 minuta
Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Insajder pre 4 minuta
Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Insajder pre 4 minuta
Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Beta pre 24 minuta
Tražim reč: Koji su prvi znaci bipolarnog poremećaja

Tražim reč: Koji su prvi znaci bipolarnog poremećaja

Newsmax Balkans pre 9 minuta