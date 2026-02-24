Na današnji dan, 24. februar

Na današnji dan, dogodilo se: 1389. Danci su u bici kod Folkepinga porazili Švedjane i zarobili njihovog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margaret postala vladar Danske i Švedske. 1443. Rođen je madjarski kralj Matija Hunjadi (Matyias Hunyadi) poznat kao Matija I Korvin (Corvin). Sin Janjoša Hunjadija vojvode iz Erdelja, izabran za kralja 1458. bio je poslednji ugarski vladar koji je uspeo da sredi unutrašnje prilike u zemlji i da uspostavi jaku