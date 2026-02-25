Ovo je prvih 7 polufinalista PZE: Prošao nesuđeni predsednik Srbije, a ispao jedan od najvećih favorita

Mondo pre 5 sati  |  Jelena Sitarica
Ovo je prvih 7 polufinalista PZE: Prošao nesuđeni predsednik Srbije, a ispao jedan od najvećih favorita

Prvo polufinalno veče festivala " Pesma za Evroviziju 2026" održano je večeras, a u finale su prošli: Pogledajte kako su izgledali njihovi nastupi: Pobednik je izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri).

Drugo polufinalno veče održava se 26. februara u 21h, dok ćemo u istom terminu, ali 28. februara birati finalistu koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Austriji. Inače, veče je definitivno prošlo sa dosta drame, počev od pokvarenog krana zbog čega su pomereni nastupi pred stručnim žirijem, ali je zbog tehničkih problema morao da bude ponovljen i nastup Mirne Radulović. Veliku pažnju privukao je i bend Kosmos trip u kom je jedan od pevača bivši kandidat za
