Zejna otkrila paprenu cifru koju je platila za nastup na RTS: Odmah je spomenula ko joj je pomogao: “10.000 €”

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Zejna otkrila paprenu cifru koju je platila za nastup na RTS: Odmah je spomenula ko joj je pomogao: “10.000 €”

Nakon završetka prvog polufinala i uspehom da se plasira u finale PZE, pevačica Zejna Murkić otkrila je cifru koju je morala da izdvoji za nastup.

Zejna je izvela pesmu Jugoslavija, a pred polufinale je imala veliki problem. - Imala sam problema jutros sa alergijom, celog dana sam ćutala i čuvala glas. Zadovoljna sam nastupom, bilo je dobro. Verujem da su mnogi razumeli poruku pesme, to je glavno. Uvek prođemo u finale, ove godine je drugačije što nema Maje Nikolić, ja je mnogo volim - rekla je Zejna. Otkrila je i bez ustezanja cifru koju je morala da "pukne" za nastup na PZE. - Oko 10.000 evra me je koštalo,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Evo ko je prošao u finale PZE 2026. Favorit ispao! Njih petoro nije otišlo dalje, a oni su finalisti i nastavljaju trku za…

Evo ko je prošao u finale PZE 2026. Favorit ispao! Njih petoro nije otišlo dalje, a oni su finalisti i nastavljaju trku za predstavnika Srbije na Evroviziji

Blic pre 3 sata
PZE 2026: Bez puno talasanja i uz tehničke probleme održano je prvo polufinale

PZE 2026: Bez puno talasanja i uz tehničke probleme održano je prvo polufinale

Danas pre 4 sati
PZE 2026, prvo polufinale: Saopšteni finalisti! Evo zašto je Mirna opet izvela pesmu: Zejna pevala Jugoslaviju i letela po…

PZE 2026, prvo polufinale: Saopšteni finalisti! Evo zašto je Mirna opet izvela pesmu: Zejna pevala Jugoslaviju i letela po sceni

Blic pre 3 sata
"Nastup me koštao 10.000 evra", Zejna prošla u finale PZE 2026: "Ako pobedim, spavaću u dvorcu kod Dragane Mirković" (video)…

"Nastup me koštao 10.000 evra", Zejna prošla u finale PZE 2026: "Ako pobedim, spavaću u dvorcu kod Dragane Mirković" (video)

Blic pre 3 sata
Ovo je prvih 7 polufinalista PZE: Prošao nesuđeni predsednik Srbije, a ispao jedan od najvećih favorita

Ovo je prvih 7 polufinalista PZE: Prošao nesuđeni predsednik Srbije, a ispao jedan od najvećih favorita

Mondo pre 4 sati
Ovo su pravila glasanja na PZE 2026. Za prolazak u finale se bori 12 takmičara: ovako možete podržati favorita

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026. Za prolazak u finale se bori 12 takmičara: ovako možete podržati favorita

Blic pre 4 sati
Pevačica pesmom "Jugoslavija" hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Ovo je tekst pesme koju je sama napisala

Pevačica pesmom "Jugoslavija" hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Ovo je tekst pesme koju je sama napisala

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSJugoslavijaPze

Zabava, najnovije vesti »

"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve…

"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve konce u rukama

Kurir pre 3 sata
"Čula sam se sa Sarom Jo i Nevenom Božović" Mirna Radulović otvara PZE 2026! Pred nastup priznala: "Sve mi je bilo izazovno"…

"Čula sam se sa Sarom Jo i Nevenom Božović" Mirna Radulović otvara PZE 2026! Pred nastup priznala: "Sve mi je bilo izazovno" (video)

Blic pre 3 sata
Glumci zablistali na premijeri filma "Biće novih leta" Tamara Krcunović i Zlatan Vidović rame uz rame, a tu su i oni (foto…

Glumci zablistali na premijeri filma "Biće novih leta" Tamara Krcunović i Zlatan Vidović rame uz rame, a tu su i oni (foto, video)

Blic pre 2 sata
Evo ko je prošao u finale PZE 2026. Favorit ispao! Njih petoro nije otišlo dalje, a oni su finalisti i nastavljaju trku za…

Evo ko je prošao u finale PZE 2026. Favorit ispao! Njih petoro nije otišlo dalje, a oni su finalisti i nastavljaju trku za predstavnika Srbije na Evroviziji

Blic pre 3 sata
Zejna presrećna zbog prolaska u finale: "Mi nismo krivi ni za kakve ratove" FOTO/VIDEO

Zejna presrećna zbog prolaska u finale: "Mi nismo krivi ni za kakve ratove" FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata