Zejna otkrila paprenu cifru koju je platila za nastup na RTS: Odmah je spomenula ko joj je pomogao: “10.000 €”

Nakon završetka prvog polufinala i uspehom da se plasira u finale PZE, pevačica Zejna Murkić otkrila je cifru koju je morala da izdvoji za nastup.

Zejna je izvela pesmu Jugoslavija, a pred polufinale je imala veliki problem. - Imala sam problema jutros sa alergijom, celog dana sam ćutala i čuvala glas. Zadovoljna sam nastupom, bilo je dobro. Verujem da su mnogi razumeli poruku pesme, to je glavno. Uvek prođemo u finale, ove godine je drugačije što nema Maje Nikolić, ja je mnogo volim - rekla je Zejna. Otkrila je i bez ustezanja cifru koju je morala da "pukne" za nastup na PZE. - Oko 10.000 evra me je koštalo,