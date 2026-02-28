Uhapšen Aco Đukanović

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija/RTCG
Uhapšen Aco Đukanović

Policija je uhapsila Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika države Mila Đukanovića, nakon što su juče pretresli njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici.

Čeka se saopštenje Uprave policije o ovoj akciji, ali portalu RTCG je potvrđeno da je Đukanović uhapšen. Ranije juče, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović. Taj pretres je završen oko 19 sati. U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke. Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke. Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
