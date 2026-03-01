"Pristao sam na pregovore": Tramp najavio kraj rata sa Iranom

Mondo pre 26 minuta  |  Aleksandar Blagić
"Pristao sam na pregovore": Tramp najavio kraj rata sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp je u intervjuu za " The Atlantic" najavio mogućnost kraja rata na Bliskom istoku s obzirom da je Iran, prema njegovim rečima, pristao na nove pregovore.

U subotu 28. februara je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei nakon čega su američki mediji pisali da se mnogi vojni komandanti Irana predaju. "Oni žele da razgovaraju, i ja sam pristao da razgovaram, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije. Trebalo je da daju ono što je bilo veoma praktično i lako uraditi ranije. Predugo su čekali", rekao je Tramp, ali nije otkrio kada će otpočeti mirovni pregovori. Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države
