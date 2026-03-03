Poljoprivrednici čekaju zvaničnu potvrdu dogovora sa ministarstvom, blokade puteva se nastavljaju i danas

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Poljoprivrednici čekaju zvaničnu potvrdu dogovora sa ministarstvom, blokade puteva se nastavljaju i danas

Poljoprivrednici su ušli u 21. dan blokade puteva širom Srbije. I danas će biti blokirano oko 10 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici su se sastali sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Markom Saranovcem i dogovorili da se otkupna cena mleka poveća za pet dinara po litru, da se uvede dodatna carina na uvoz mleka u prahu i da država bude garant ugovora između proizvođača mleka i mlekara, ali da se danas u podne, kako kažu, očekuje poziv

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja osudilo je „brutalnu“ upotrebu policije prema poljoprivrednicima i traži puštanje na slobodu aktiviste ekološkog udruženja građana „Ne damo Jadar“ Zlatka Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika. Oni dodaju da je Saranovac rekao na sastanku sa poljoprivrednicima koji su u protestu, održanom sinoć, da su zalihe sireva u mlekarama rešene tako što je viškove otkupila jedna domaća firma. „Poljoprivrednici su
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednik: Povukli smo se iz nekih mesta jer smo opteretili saobraćaj, blokada u Miločaju ostaje

Poljoprivrednik: Povukli smo se iz nekih mesta jer smo opteretili saobraćaj, blokada u Miločaju ostaje

N1 Info pre 25 minuta
Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja obustavilo deo blokada

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja obustavilo deo blokada

Ritam grada Kg pre 14 minuta
Mlekari povukli blokade sa više lokacija na Ibarskoj magistrali

Mlekari povukli blokade sa više lokacija na Ibarskoj magistrali

Sputnik pre 25 minuta
Mlekari povukli blokade sa više mesta na Ibarskoj magistrali

Mlekari povukli blokade sa više mesta na Ibarskoj magistrali

RTV pre 55 minuta
Blokade poljoprivrednika: Danas saslušanje uhapšenih na protestu u Bandovcima, udruženja očekuju poziv od Vlade Srbije

Blokade poljoprivrednika: Danas saslušanje uhapšenih na protestu u Bandovcima, udruženja očekuju poziv od Vlade Srbije

NIN pre 1 sat
Poljoprivrednici najavili blokade puteva za danas

Poljoprivrednici najavili blokade puteva za danas

Serbian News Media pre 1 sat
Proizvođači mleka privremeno obustavili blokade!

Proizvođači mleka privremeno obustavili blokade!

Telegraf pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaMlekoPoljoprivredablokadeJadar

Regioni, najnovije vesti »

Posle tuče u stanu u Nišu muškarac uboden u stomak

Posle tuče u stanu u Nišu muškarac uboden u stomak

N1 Info pre 40 minuta
Poljoprivrednik: Povukli smo se iz nekih mesta jer smo opteretili saobraćaj, blokada u Miločaju ostaje

Poljoprivrednik: Povukli smo se iz nekih mesta jer smo opteretili saobraćaj, blokada u Miločaju ostaje

N1 Info pre 25 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 20 minuta
Nema zime za boksere kluba Manča

Nema zime za boksere kluba Manča

Jug press pre 40 minuta
Albanci tužili Srbiju sudu u Strazburu zbog pasivizacije

Albanci tužili Srbiju sudu u Strazburu zbog pasivizacije

Bujanovačke pre 40 minuta