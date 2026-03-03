Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd: Svim putnicima upućen apel (video)

Mondo pre 5 sati  |  Uroš Matejić
Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd: Svim putnicima upućen apel (video)

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poleteo juče tokom večernjih časova, sleteo je u Beograd.

Avion Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sleteo je na Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u 6.21 čas po srednjeevropskom vremenu. Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize na Bliskom istoku, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje letova. Reč je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali
