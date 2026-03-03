Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku; U Ujedinjenom Kraljevstvu početak panične kupovine benzina

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku; U Ujedinjenom Kraljevstvu početak panične…

LONDON - Veleprodajna cena gasa u Velikoj Britaniji porasla je za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku usled velikih globalnih poremećaja na tržištu energenata.

Kako prenosi Skaj njuz, samo danas su cene gasa porasle za 32 odsto na 151 peni po termu (oko 0,06 evra po kWh) a u pitanju je vrednost koja nije zabeležena još od februara 2023. godine. Ako se ovako visoke cene održe, britanska domaćinstva će ubrzo osetiti posledice ovog poskupljenja i plaćati veće račune za struju i gas. Pored toga, Britanci su zabrinuti i zbog pada funte, koja sada vredi oko 1,33 dolara, što direktno utiče i na cene nafte koje se gotovo uvek
