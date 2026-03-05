Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

U Srbiji će ujutro i pre podne biti oblačno, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od podneva se očekuje prestanak kiše i razvedravanje.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od tri do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.I u Beogradu će ujutro padati slaba kiša, a potom se očekuje razvedravanje.

Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 17 stepeni.