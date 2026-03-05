Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje
Beta pre 4 minuta
U Srbiji će ujutro i pre podne biti oblačno, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Od podneva se očekuje prestanak kiše i razvedravanje.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od tri do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.I u Beogradu će ujutro padati slaba kiša, a potom se očekuje razvedravanje.
Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
(Beta, 05.03.2026)