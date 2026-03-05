Kim Džong Un zvecka novim oružjem: Severnokorejski lider nadgledao prvo lansiranje strateških raketa sa razarača

Kim Džong Un zvecka novim oružjem: Severnokorejski lider nadgledao prvo lansiranje strateških raketa sa razarača

Testiranje raketa klase more-zemlja ocenio je kao ključan element borbene spremnosti ratnih brodova.

Kim je istakao potrebu jačanja severnokorejske pomorske moći. Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača Čoe Hjon, javila je danas državna severnokorejska agencija KCNA. Prema navodima agencije, Kim je posetio brod Čoe Hjon u kako bi pregledao njegove operativne sposobnosti pre puštanja u rad,. On je u nadgledao lansiranje strateških krstarećih raketa klase more-zemlja sa razarača, ocenjujući
