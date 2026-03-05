Severna Koreja isprobala krstareću raketu: Kim Džong Un sa novog razarača nadgledao lansiranje projektila "more-zemlja" (foto)…

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača Čoe Hjon, javila je državna severnokorejska agencija KCNA.

Prema navodima agencije, Kim je posetio brod Čoe Hjon u kako bi pregledao njegove operativne sposobnosti pre puštanja u rad. On je u nadgledao lansiranje strateških krstarećih raketa klase "more-zemlja" sa razarača, ocenjujući test kao kritični element operativnih sposobnosti ratnih brodova. Kim je naglasio potrebu da se ojača severnokorejska pomorska moć, prenosi agencija Jonhap. Severna Koreja je predstavila višenamenski razarač od 5.000 tona Čoe Hjon u aprilu