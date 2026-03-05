Kim nadgledao probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kim nadgledao probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača Čoe Hjon, javila je državna severnokorejska agencija KCNA.

Prema navodima agencije, Kim je posetio brod Čoe Hjon u kako bi pregledao njegove operativne sposobnosti pre puštanja u rad,. On je u nadgledao lansiranje strateških krstarećih raketa klase more-zemlja sa razarača, ocenjujući test kao kritični element operativnih sposobnosti ratnih brodova. Kim je naglasio potrebu da se ojača severnokorejska pomorska moć, prenosi agencija Jonhap. Severna Koreja je predstavila višenamenski razarač od 5.000 tona Čoe Hjon u aprilu
